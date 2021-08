Fiorenzuola, ritorno in rossonero per il difensore Fabio Varoli

Il Fiorenzuola comunica di avere sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Fabio Varoli per la stagione 2021/2022 di Serie C.

Si tratta di un ritorno in rossonero per Varoli, difensore centrale mancino classe 1999 nato a Parma e cresciuto nei settori giovanili di Carpi e Parma. Dal 2017 al 2019, infatti, Fabio ha collezionato 70 presenze con la maglia del Fiorenzuola in Serie D, sotto le gestioni tecniche di Alessio Dionisi e Lucio Brando. Da lì, il ritorno al Carpi in Serie C, con 21 presenze nella scorsa stagione e due reti all’attivo (Mantova e Arezzo). L’accordo con Varoli sarà annuale con opzione di rinnovo per la stagione 2022/2023.