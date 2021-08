Fiorenzuola sconfitto a Chiavari ma il gioco c’è (1-0)

E’ un bel Fiorenzuola quello che esce sconfitto per 1-0 dallo Stadio Comunale di Chiavari, contro una Virtus Entella appena retrocessa dalla Serie B.

La rete di capitan Paolucci su rigore intuito da Battaiola all’82’ e concesso per un presunto fallo di Fiorini su Barlocco non rende giustizia ad una prova di personalita’ dei rossoneri di Tabbiani, capaci di imporre il proprio gioco per larghi tratti della gara contro una formazione di grande esperienza e qualita’ come quella ligure.

Al 2’ il primo squillo e’ rossonero, con Dimarco che su schema da corner impatta di sinistro al limite dell’area; palla di poco fuori.

E’ sempre Fiorenzuola da calcio piazzato; al 7’ Bruschi dai 20 metri vede la traiettoria alzata di un filo sopra la traversa dalla barriera. Grande transizione difensiva della squadra di Tabbiani al 16’, recuperando palla sulla trequarti difensiva e lanciando un contropiede con tanti uomini, con il tiro da dentro l’area di Esposito rimpallato in angolo in extremis.

L’Entella si fa vedere al 20’ con un’azione insistita da calcio d’angolo sulla sinistra, con il batti e ribatti nell’area rossonera su cui si avventa Paolucci.

Tiro di poco a lato con deviazione della difesa rossonera. I ritmi sono buoni, l’Entella prova ad alzare la mole di gioco ma il Fiorenzuola risponde passo dopo passo. Altro tiro dai 20 metri di Paolucci di poco a lato al 40’, con il primo tempo che si chiude in equilibrio.

Dessena e Paolucci combinano al 52’, trovando la provvidenziale deviazione della difesa del Fiorenzuola in corner. Inizia la girandola di cambi, ma il Fiorenzuola continua ad essere messo bene in campo. Al 67’ scambio nello stretto tra Bruschi e Palmieri, con il primo che si accentra e calcia. Pallone di un soffio alla destra di Paroni.

Dieci minuti dopo Barlocco si incunea in area dalla sinistra ingaggiando un duello di spalla con Fiorini e cadendo a terra. Tra le proteste fiorenzuolane, l’arbitro Gauzolino concede il rigore. Paolucci si incarica della trasformazione ed apre il destro, con Battaiola che tocca ma non riesce a spingere il pallone fuori dalla porta. 1-0.

Generosamente i rossoneri provano a creare ancora occasioni, non riuscendo pero’ piu’ a sporcare i guantoni di Paroni. Finisce 1-0 per i padroni di casa.

Andrea Fanzini

IL VIDEO DI TABBIANI

TABELLINO

1 Turno Coppa Italia Serie C

Virtus Entella vs U.S. Fiorenzuola 1-0

Virtus Entella: Paroni; Barlocco; Dessena; Magrassi (70’ Capello); Schenetti (86’ Cleur); Pellizzer; Morosini (70’ Merkaj); Coppolaro; Paolucci; Cicconi (86’ Bonini) Di Cosmo. All. Volpe

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Potop; Dimarco (62’ Danovaro); Fiorini (83’ Maffei); Cavalli; Ferri; Tommasini; Palmieri; Arrondini (75’ Mamona); Bruschi; Esposito. All. Tabbiani

Arbitro: Gauzolino da Torino – Assistenti Bianchi – Linari – IV Ufficiale Gualtieri

Reti: 78’ rig. Paolucci (E)

Note: Recupero 0’ e 3’ – Ammoniti: Esposito (F); Paolucci (E) Spettatori: 300 circa