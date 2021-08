Fiorenzuola, scontro tra auto e furgone: tre feriti

Nel primo pomeriggio di lunedì 9 agosto, intorno alle ore 15, si è verificato un incidente nel centro abitato di Fiorenzuola.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Luigi Scapuzzi: a scontrarsi un’auto e un furgoncino, che in seguito all’impatto si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda, l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Fiorenzuola e l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite, non in modo grave, che sono state condotte al Pronto Soccorso di Piacenza per le cure del caso.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della PolStrada di Piacenza.