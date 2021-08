Football americano, al Garilli la semifinale del Campionato Europeo tra Italia e Francia

Luci al Garilli sabato sera 7 agosto, che dopo l’Italian Bowl torna ad ospitare un grande evento di Football Americano con la semifinale del Campionato Europeo di Gruppo A tra Italia e Francia.

Dopo il raduno durato una decina di giorni a Cadimare (SP), ospiti del Centro Supporto Logistico Areale dell’aeronautica Militare, gli azzurri sono arrivati a Piacenza per gli ultimi allenamenti di rifinitura prima del match. “La squadra è carica e in forma – ha dichiarato Davide Giuliano, Head Coach azzurro -. Abbiamo fatto un gran lavoro, atleti, coach e staff sono ultra concentrati per una occasione unica per cui questo programma è in corso di sviluppo da parecchi anni. Dopo gli Europei di Gruppo B del 2013 abbiamo conquistato il diritto di contendere il gruppo A ad Austria e Svizzera. A Vienna, nel 2019, abbiamo ipotecato questo diritto e adesso ci si presenta un’occasione unica che onoreremo al meglio”. Chi vincerà, dovrà sfidare a fine ottobre la vincente dell’altra semifinale tra Finlandia e Svezia, anch’essa in programma sabato 7, ma alle 12.30, al MUP-Stadium di Vantaa, in Finlandia.

Il kick off al Garilli è fissato alle ore 21: per accedere allo stadio (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI) occorrerà il Green Pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione contro il Covid (prima e/o seconda dose o esito negativo di tampone antigenico rapido eseguito entro le 48 ore precedenti). Per agevolare gli appassionati non ancora vaccinati, la Fidaf metterà a disposizione un punto tamponi nel parcheggio antistante lo stadio, grazie alla collaborazione con la La Sorgente Onlus di Bologna, al prezzo convenzionato di Euro 10/pax. I biglietti, invece, sono in vendita solo ONLINE sul portale di DIY: https://www.diyticket.it/events/Sport/4671/italia-vs-francia-semifinale-campionato-europeo-gruppo-a.

Allo Stadio Garilli sarà allestito anche il tradizionale Food & Beverage Village e torneranno anche gli UN-ANIME, gruppo hip hop che sarà protagonista dell’Half Time Show, lo spettacolo di metà partita. Per chi, invece, non potrà essere presente allo stadio, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming, in PPV, al costo di USD 9,95 (circa 8 Euro). Questo il link dove registrarsi ed acquistare il prodotto: https://tinyurl.com/ITA-FRA