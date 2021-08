Football americano: positivi al Covid nella Francia, salta la sfida con l’Italia al Garilli

“La tanto attesa semifinale del Campionato Europeo tra Italia e Francia non si giocherà. E’ questa la decisione obbligata presa da entrambe le federazioni in seguito al rilevamento di alcuni casi di positività al Covid all’interno della Squadra francese”.

Lo comunica la federazione italiana di American Football: salta quindi la sfida che doveva tenersi sabato sera al Garilli. “Con una mail inviata da Pierre Trochet, Development Director del Team France – viene spiegato -, la Nazionale transalpina ha comunicato con grande rammarico la presenza di diversi casi positivi all’interno della squadra, dopo l’effettuazione dei test di rito e prima di partire alla volta di Piacenza. I francesi, in ritiro da una settimana a Reggio Emilia, avevano completato senza alcun problema la fase di avvicinamento alla semifinale europea, pur dovendo fare i conti con ben due stagioni agonistiche completamente annullate (in Francia, infatti, non si è potuto disputare alcun campionato nel 2020 e 2021)”.

“L’annullamento della sfida contro l’Italia – prosegue la federazione -, oltre a rappresentare un danno enorme per la Fidaf, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante, impedirà probabilmente alla Francia di difendere il titolo continentale, vinto nel 2018. IFAF, la Federazione Internazionale, dovrà ora analizzare la situazione e decidere il destino della formazione transalpina. Spetterà alla nazione giudicata vincente disputare la finale del Campionato europeo contro la Finlandia o la Svezia, in campo proprio oggi a Vantaa (Finlandia) per la seconda semifinale”.

In attesa di notizie ufficiali da parte di IFAF circa il prosieguo del Campionato Europeo, la Fidaf comunicherà a breve le informazioni relative alla richiesta di rimborso dei biglietti acquistati e della diretta streaming.