Fumara MioVolley, staff tecnico riconfermato in blocco. Raduno al via il 26 agosto

Riconferma in blocco per lo staff tecnico del Fumara MioVolley che ha nel mirino il raduno di giovedì 26 agosto e l’inizio della prima fase di preparazione nei giorni successivi.

Grande soddisfazione per la continuità dello staff emerge dalle parole del Direttore Generale, Gabriele Cornalba. «Sono stati sei mesi molto importanti per il Consorzio MioVolley: ci sono tanti aspetti sui quali si sta lavorando, abbiamo chiuso il roster della serie B1 confermando in toto uno staff tecnico di altissima qualità ringiovanendo la rosa anche nell’ottica di quello che vuole essere la società sul territorio piacentino, ossia una fucina di giovani. Tutta la società ha collaborato per ottenere questo risultato: ci approcciamo alla nuova stagione con grande entusiasmo».

Pronto a rimettersi al lavoro è coach Andrea Codeluppi, arrivato sulla panchina della squadra alla seconda giornata di campionato della serie B1 2020/21. «Al MioVolley ho trovato un contesto molto coinvolgente con un dialogo molto aperto ed un’organizzazione positiva – spiega l’allenatore – Il nostro girone è decisamente nuovo rispetto a quello dell’anno scorso, devo ancora farmi un’idea del peso delle nostre avversarie, Alseno è la squadra che a mio parere si è sforzata di fare un salto di qualità. Dovremo partire fin da subito a mettere fieno in cascina: considerando che le retrocessioni sono aumentate da tre a quattro bisognerà stare molto attenti».

Insieme a coach Codeluppi ci sarà ancora il vice Andrea Falco che nel contesto delle formazioni giovanili guiderà anche una squadra Under 13 dopo l’esperienza in Under 15 della scorsa stagione. «Resto perché con Andrea Codeluppi mi sono trovato bene e quel poco che abbiamo portato a casa negli intensi mesi dell’anno scorso l’abbiamo fatto bene. Metà della squadra è stata rinnovata: dovremo unire i tasselli inserendo le ragazze nel contesto ed in questo senso sarà importante focalizzare l’attenzione su di noi».

LO STAFF TECNICO DEL FUMARA MIOVOLLEY 2021/22:

ALLENATORE: Andrea Codeluppi (confermato)

SECONDO ALLENATORE: Andrea Falco (confermato)

SCOUT MAN: Gianluca Quintini (confermato)

PREPARATORE ATLETICO: Paolo Bertoncini (confermato)

MEDICO SOCIALE: Francesco Zucchi (confermato)