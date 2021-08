Gattini cercano casa, l’appello di Lav Piacenza

“Questi splendidi cuccioli (sia maschi che femmine) hanno tra i 3 e 4 mesi, si trovano in stallo in Provincia di Piacenza – fanno sapere i volontari Lav – e verranno affidati vaccinati e sverminati dopo i controlli preaffido e firma moduli solo a chi è favorevole alla sterilizzazione e a tenerli in sicurezza”.

“Per loro dobbiamo sostenere tante spese, tra stallo, vaccini, sverminazioni. Se volete aiutarci a garantirgli tutto quello di cui hanno bisogno questo è il nostro Iban: IT28F0306909606100000176155, intestato a Lav Piacenza. Anche la più piccola delle donazioni è un aiuto preziosissimo. Se avete deciso responsabilmente di far entrare un gatto nelle vostre case e nelle vostre vite fatevi avanti per loro: 3791034868, la mail è lav.piacenza@lav.it”.