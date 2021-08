Girometta: “Forza Italia a fianco di Fantini, scelta di coerenza”

Elezioni comunali a Cortemaggiore, riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia. Ecco il testo:

In seguito agli articoli apparsi nei giorni scorsi sui media locali interviene il commissario provinciale di Forza Italia nonché sindaco uscente Gabriele Girometta sulle prossime elezioni amministrative di Cortemaggiore: “Credo che l’assessore Fantini abbia espresso oggi nel suo intervento in modo chiaro ed inequivocabile la realtà dei fatti.

La volontà è sempre stata quella di condividere una figura di candidato nella quale tutta l’amministrazione potesse sentirsi rappresenta. Per poter ambire ad amministrare un paese ci vuole una squadra coesa che creda e si riconosca nel lavoro, nei principi e negli ideali del Sindaco che la rappresenta. La figura del candidato non può essere decisa a tavolino o imposta dall’alto, perché oggi in amministrazione bisogna “rimboccarsi le maniche tutti i giorni”. Non ho mai avanzato pretese per il mio vicesindaco perché sia io che lei siamo persone di parola.

È sempre stato chiaro che il candidato avrebbe dovuto essere un esponente leghista, ma, come in qualsiasi gruppo, è giusto condividere insieme la persona da cui si sarà rappresentati. Il metodo scelto per individuare il candidato della coalizione è sempre lo stesso da 20 anni: chi mi accusa di voler “comandare in casa d’altri” o non mi conosce o deve “mangiare ancora un po’ di pasta” per capire la mia vera indole. Tale possibilità ci è sempre stata negata e quando si è presentata la possibilità di una candidatura che andasse bene a tutti, la Lega non doveva esitare a condividerla con tutta la coalizione, cosa che non ha mai fatto! E’ per questo motivo che abbiamo accettato la disponibilità dell’assessore uscente Fantini di proseguire nel percorso amministrativo intrapreso e dar vita ad una lista che potesse rappresentare, pur nel rinnovamento, la continuità amministrativa. La nostra scelta è stata dettata solo dalla coerenza: riteniamo infatti inaccettabile fare accordi con chi è sempre stato all’opposizione. La nostra volontà è quella di presentarci ai cittadini con una lista civica che rappresenti il giusto mix di esperienza e nuova voglia di fare. Il nostro impegno al momento è rivolto solo a mettere a punto un programma che tenga conto delle necessità reali del paese.

C’era tutto il tempo per fare un accordo di coalizione ma la nostra volontà inclusiva più volte manifestata è rimasta inascoltata.

Al di là di tutte le diatribe politiche, che lasciano il tempo che trovano, sono certo che la serietà, l’impegno, la disponibilità, la costanza e la voglia di fare siano le doti che i cittadini ricercano nelle persone che li dovranno amministrarli. Questi sono i valori e l’impegno che la squadra che sosterrà Mario Fantini alla candidatura di Sindaco hanno condiviso. Tutto il resto sono solo chiacchiere”.