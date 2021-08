“Giusto pretendere Green pass per accedere alla sala consiliare”

“Credo sia giusto pretendere che anche gli amministratori comunali – sindaco, assessori, consiglieri – esibiscano il green pass per accedere alla sala consiliare. Spero non sia necessario presentare una mozione formale per questo”.

Così il consigliere comunale del gruppo misto – ed esponente di Buona Destra Piacenza – Michele Giardino in un recente post su facebook si dice favorevole all’obbligo del “certificato verde” per i politici che entrano a Palazzo Mercanti. Una presa di posizione sottoscritta anche da altri due consiglieri piacentini di altri partiti, Sergio Dagnino (Movimento 5 stelle) e Giorgia Buscarini (Pd): nei commenti sotto il post, il primo scrive “Lo davo per scontato”, mentre Buscarini si limita ad un lapidario “concordo!”.