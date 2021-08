Gli acquisti on line non vanno a buon fine, tre persone denunciate per truffa

I carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina hanno denunciato due pregiudicati di 36 e 50 anni, residenti in provincia di Milano, per truffa in concorso, mentre i colleghi della Stazione di Cortemaggiore hanno denunciato per lo stesso reato un giovane di 21 anni residente in provincia di Messina.

Nel primo caso, la vittima, un giovane di 26 anni di Castelvetro Piacentino, aveva messo in vendita a maggio un attrezzo da palestra multifunzione su un sito di e-commerce. Lo stesso giorno veniva contattato da sedicente acquirente che ha manifestato il suo interesse e, dopo aver concordato il prezzo, ha spiegato al 26enne di voler concludere subito l’affare; ha quindi convinto il giovane piacentino a recarsi presso uno sportello bancomat di Cremona per ricevere il pagamento. In realtà, al termine delle operazioni effettuate con contestuali indicazioni ricevute, il 26enne si è reso conto di non essere stato il beneficiario dell’operazione, ma di avere invece versato complessivamente 1.200 euro su due carte poste-Pay. Si è rivolto perciò ai carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina per denunciare l’accaduto. Dopo alcuni approfonditi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili: si tratta di un operaio di 36 anni e di una donna di 50 anni, residenti in provincia di Milano, entrambi pregiudicati per analoghi episodi, che dovranno ora rispondere di truffa in concorso.

Nel secondo caso, invece, nel dicembre 2020, una 40enne di Cortemaggiore, attirata da un’offerta da non perdere, ha effettuato l’acquisto di una PlayStation 5, che non le è stata mai recapitata. La donna, navigando on line, è incappata nell’annuncio di vendita della PS5 al prezzo di 599 euro: essendo interessata all’acquisto, ha avviato la trattativa con l’inserzionista mediante messaggistica presente sulla stessa piattaforma di e-commerce dove era stata messa in vendita la console di gioco. Dopo aver concordato il prezzo di 620 euro, la 40enne ha effettuato il pagamento tramite Postepay, per poi ricevere la ricevuta di spedizione con tanto di numero di tracking. Con il passare dei giorni, non ricevendo quanto acquistato, ha quindi controllato il tracking, accorgendosi che la spedizione era inesistente. Così ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Cortemaggiore per denunciare l’accaduto. Grazie ai pochi, ma precisi, dati forniti, i militari di Cortemaggiore, dopo alcuni accertamenti, sono risaliti al venditore, un 21enne residente in provincia di Messina con precedenti specifici, che è stato denunciato per truffa.