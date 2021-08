Primo giorno raccolta di beni promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza per le famiglie afghane fuggite dal loro Paese assistite per l’emergenza. Nella sede del comitato della Cri sabato mattina è stata recapitata una grande quantità di vestiario e altri oggetti, scatoloni su scatoloni per rispondere alle richieste dei rifugiati.

In realtà si tratta di necessità molto banali, visto che le 75 persone ospitate a San Polo fuggite da Kabul nell’arco di poche ore, hanno potuto portare con sè una borsa o poco più dalle proprie case.

Dopo avere verificato le necessità più urgenti delle famiglie afgane ospitate a San Polo, è emerso che sono necessari i seguenti beni:

∙ VESTITI VARIE MISURE E PER GENERI E ETÀ

∙ CIABATTE

∙ CARICABATTERIE VARI

∙ ANTIZANZARE (fornelletti e spray)

∙ PILE AA e AAA

∙ ADATTATORI UNIVERSALI PER PRESE

∙ TAGLIAUNGHIE

∙ LAMETTE e SCHIUMA

∙ SPAZZOLE e PETTINI

∙ FORBICI PER CAPELLI

∙ BOLLE DI SAPONE

∙ GIOCATTOLI A NORMA DI LEGGE E DI PICCOLE DIMENSIONI

Il Comitato Croce Rossa di Piacenza attiverà una raccolta anche martedì 31/08/2021 dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede CRI Piacenza di Viale Malta (Piacenza)

Si chiede la massima puntualità nel rispetto dei giorni, degli orari e delle richieste materiali.