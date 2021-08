Green pass, obbligo per docenti e universitari. Servirà anche per i trasporti a lunga percorrenza

Green pass obbligatorio per il personale della scuola e anche per gli studenti universitari, oltre che per viaggiare su navi, treni e aerei a lunga percorrenza.

Sono alcune delle novità contenute nel decreto legge approvato all’unanimità giovedì sera dal Consiglio dei ministri e presentato nel corso di una conferenza stampa dai Ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini. “Un decreto in continuità con quello approvato due settimane fa – ha evidenziato Speranza – che punta in maniera molto forte sullo strumento del Green pass per gestire questa nuova fase epidemica. Vogliamo investire il più possibile sul Green pass come strumento per evitare chiusure e tutelare le libertà”.

SCUOLA – Il Green pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico per l’accesso a scuola. La stessa misura è disposta per le università e in questo caso riguarderà anche gli studenti. “In classe – ha spiegato Bianchi – saranno obbligatorie le mascherine, tranne che per i bambini sotto i 6 anni, e sarà raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Per quanto riguarda la quarantena sarà di dieci giorni per chi non è vaccinato e scenderà a sette per i vaccinati”. Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come ‘deroga’ per “specifiche aree del territorio o singoli istituti”, “esclusivamente in zona rossa o arancione” o per casi “eccezionali” di focolai o rischio “particolarmente elevato”.

“Il mancato rispetto delle disposizioni – ha precisato il Ministro – viene considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. Bianchi ha fatto inoltre sapere che verrà attuato un piano di screening della popolazione scolastica: “Rivolgo alle famiglie l’appello di proseguire nella vaccinazione dei ragazzi, dobbiamo tornare a vivere la scuola in piena presenza, le vaccinazioni sono lo strumento per farlo”.

VIDEO – LA CONFERENZA STAMPA

TRASPORTI – Il provvedimento introduce dal prossimo 1 settembre (fino al 31 dicembre) il green pass anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza: “Sarà obbligatorio – è entrato nel dettaglio il ministro Giovannini – per l’accesso ai voli aerei, a navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, ai treni per il trasporto passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte, Alta Velocità, agli autobus adibiti ai servizi di trasporto persone su un percorso che collega più di due regioni e a quelli adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impegnati nei servizi aggiuntivi in particolare per le scuole”. “Poiché sappiamo che vi sono rischi di assembramento in particolare sui traghetti e negli aeroporti – ha aggiunto il Ministro – ci saranno controlli a campione”.

COSTO TAMPONI – Speranza ha informato della sottoscrizione di un accordo tra il commissario Figliuolo e le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani che prevede come costo al consumatore un prezzo abbattuto di 8 euro per la fascia tra i 12 e i 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra i 18 anni.

GREEN PASS – Ricordiamo che la “certificazione verde” – obbligatoria dal 6 agosto per tutti i cittadini sopra i 12 anni nei locali al chiuso o per assistere ad eventi o spettacoli – può essere rilasciata:

– dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

– a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

– dopo aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).