“Il Green pass è uno strumento messo a disposizione della collettività per contenere il rischio di diffusione del virus. I controlli vengono eseguiti con buon senso e con quel garbo che hanno contraddistinto l’attività sul territorio in questi mesi. Qualche criticità c’è, ma riusciamo sempre ad affrontarla con il dialogo”.

Così il prefetto di Piacenza Daniela Lupo ha tracciato un primo bilancio sull’attività di controllo e prevenzione svolta dalla forze dell’ordine sul territorio da quando è stato allargato l’obbligo di Green Pass anche a bar, ristoranti e locali pubblici. Un servizio che – come già anticipato – si intensificherà ulteriormente nel weekend di Ferragosto.

Proprio per questa ragione, nella mattinata del 14 agosto, il prefetto ha voluto organizzare un breve incontro con i vertici dei carabinieri presso la Caserma di via Beverora. “E’ una visita che faccio con estrema gioia – ha affermato a margine dell’incontro -, perché voglio condividere le disposizioni con il personale dell’Arma, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e con quanti operano sulle strade per la sicurezza dei cittadini, anche nei giorni che per altri sono di festa. E’ un venire a vedere l’operosità di uomini e donne che, in questi giorni, sono impegnati non solo nei compiti istituzionali, a cui si aggiunge uno sforzo ulteriore a causa della presenza cospicua di turisti sul territorio, ma anche dai controlli covid, che proseguono incessanti per garantire la sicurezza di tutti”.

“I controlli da soli non bastano, ovviamente – ha rimarcato Lupo -. Bisogna raccogliere l’invito della sanità e creare una collaborazione virtuosa tra cittadino, operatore e forze dell’ordine. In tutto ciò che viene fatto si usa il buon senso, in uno spirito di contenimento della pandemia che ancora oggi continua. Spazio quindi alle vaccinazioni e a tutti quei comportamenti che possano contenere il diffondersi della pandemia. Voglio – ha aggiunto – inoltre dire grazie a questi uomini – sia l’Arma, che la Finanza e la Polizia di Stato – che hanno ricevuto la medaglia al valore civile per l’impegno profuso durante la pandemia, mantenendo costanti pattuglie, incrementando servizi, ottimizzando sempre più le risorse”.

Durante l’incontro, al prefetto Lupo sono state illustrate alcune tecnologie impiegate dalle forze dell’ordine per i controlli. “Oltre al cuore, la professionalità e l’impegno di queste persone – ha commentato il prefetto – è bello vedere come ci sia anche un supporto tecnologico doveroso che completa l’attività di sicurezza. Mi sono state mostrate le dotazioni tecnologiche delle nostre forze dell’ordine, le risorse che accompagnano gli uomini che sono sulla strada: vedere come la loro sicurezza, oltre che quella dei cittadini, sia attenzionata, fa bene al cuore. Avere una formazione adeguata per il personale che sale sui mezzi che presidiano il territorio ci fa sentire due volte tranquilli”.

L’attività straordinaria per Ferragosto – è stato riferito dopo l’incontro – si focalizzerà sulle strade, così come nei luoghi della movida e a rischio assembramento, interessando anche locali ed eventi. Massima attenzione, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali e della polizia provinciale, anche alle aree boschive e a rischio incendi.