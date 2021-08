Gru urta viadotto A1, autostrada chiusa: code fra Piacenza e Parma

Sull’autostrada A1 tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per consentire le opportune verifiche tecniche dopo che una gru, percorrendo la viabilità ordinaria sottostante l’autostrada, ha urtato il sottovia all’altezza del km 108 della A1. Lo scrive Autostrade.it

Inoltre è chiuso in A15 il bivio con la A1 in direzione sud verso Bologna.

Chi è diretto a Bologna viene deviato obbligatoriamente in A15 e consigliamo di uscire a Parma ovest e rientrare in A1 in direzione Bologna a Parma, dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

All’altezza della deviazione si segnalano incolonnamenti per 11 km.

Si consiglia di anticipare l’uscita a Piacenza sud.

La stazione di Fidenza in entrata in direzione di Bologna è chiusa. Per le lunghe percorrenze consiglia si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e poi la A22 Brennero-Modena.

E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda. Tutti i mezzi di soccorso sono sul luogo dell’evento.