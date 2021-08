I Fiorenzuola Bees tornano in campo, raduno al via mercoledì 18 agosto

Pallacanestro Fiorenzuola 1972, raduno al via mercoledì 18 agosto.

Lo rende noto il club in una nota stampa, in cui si precisa anche il programma della prima giornata di preparazione in vista della stagione 2021/2022 del campionato di Serie B Old Wild West.

Il programma della giornata sarà il seguente: visite mediche dalle ore 8.30 in forma personale presso la città di Cremona (CR); tamponi al gruppo squadra dalle ore 16.30 al PalaMagni di Fiorenzuola; allenamento fisico dalle ore 17.00 a Fiorenzuola d’Arda al PalaMagni di Fiorenzuola.

A seguire – continua il comunicato -, lo staff tecnico di coach Gianluigi Galetti, con il preparatore atletico Davide Donazzi e gli assistenti allenatori Gian Luca Bricchi, Ariele Zanella e Pierangelo Mellone, effettuerà una serie di doppi allenamenti, divisi tra campo sportivo (per cui si ringrazia la disponibilità della società calcistica U.S. Fiorenzuola 1922) e PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda.