Idee e progetti per il futuro del pianeta, i giovani del tour OltrApe fanno tappa a Piacenza

Tappa piacentina domenica 22 agosto per il tour OltrApe, iniziativa promossa dalla webradio Radio Immaginaria e sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, che si propone di incontrare i giovani dei diversi territori della regione per informare e sensibilizzare sulle opportunità offerte dall’Unione Europea e raccogliere idee, esperienze e desideri, con una particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Un gruppo di speaker adolescenti provenienti da diverse regioni italiane e città europee è partito il 26 luglio da Castel Guelfo di Bologna, città natale della web-radio, a bordo di un veicolo Ape Piaggio del 1970 alimentato a biometano e dotato di pannelli solari, e fino al 31 agosto sarà in tour per tutta la regione (con lo stesso mezzo, nel 2019, da Castel Guelfo i giovani speaker sono arrivati a Stoccolma per incontrare Greta Thunberg).

Lo scopo è quello di incontrare e intervistare ragazzi coetanei, documentando tutto il viaggio in radio, per iscritto e in video. L’obiettivo è capire quali sono le opinioni dei ragazzi sui temi della sostenibilità, dell’agenda digitale e dell’innovazione, coinvolgendo nelle trasmissioni anche esperti e rappresentanti di istituzioni, centri di formazione e Fondazioni Its presenti sul territorio regionale.

L’Ape (che è attrezzata in modo da consentire l’allestimento in ogni tappa di un vero e proprio studio radiofonico) arriverà sul Pubblico Passeggio, zona liceo Respighi, intorno alle ore 13 di domenica 22 agosto e si fermerà fino alle 17.30 circa. Alle 16 è prevista una diretta radio che andrà in onda sui canali di Radio Immaginaria. Tutti i giovani interessati sono invitati a fermarsi per scambiare idee e racconti con i ragazzi dell’organizzazione.

Nel frattempo, altri due mezzi circoleranno per le strade della città per raccogliere immagini e interviste. Dopo le 17.30 la troupe si sposterà al Tecnopolo per incontrare i referenti di vari progetti.