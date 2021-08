Fiorenzuola, il dottor Massimiliano Manzotti nuovo medico sociale

E’ il dottor Massimiliano Manzotti il nuovo reponsabile medico del Fiorenzuola per la prossima stagione di serie C.

Nella stagione 2019/2020 il dottor Manzotti ha ricoperto il ruolo di medico sportivo della Reggiana, in quella successiva ha avuto lo stesso incarico per il settore giovanile della società di Reggio Emilia. “Con la sua grande esperienza nel mondo calcistico – commenta il club valdardese -, si tratta di un’altra figura chiave per l’imminente inizio della nuova avventura rossonera nei professionisti”.