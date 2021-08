Il Jazz Fest diventa maggiorenne, 13 serate all’insegna della musica

Senza perdere nemmeno una battuta, viene confermata anche l’edizione 2021 del Piacenza Jazz Fest. Edizione ancor più speciale, perché segna il passaggio alla maggiore età di un festival che da un lato ha arricchito l’offerta musicale del territorio con un parterre di artisti internazionali e nazionali di assoluto rilievo e, al contempo, vanta il primato di aver fatto risuonare la musica ovunque, non solo nei teatri, ma anche per le strade e nelle piazze, nelle scuole come nelle attività commerciali.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Piacenza Jazz Club, con la direzione artistica di Gianni Azzali, la manifestazione può contare sull’apporto determinante di un gruppo di volontari che si spendono con passione per garantire il successo di ogni spettacolo. Sono inoltre già ben rodati gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza del pubblico e degli artisti in tutte le fasi del concerto, secondo i rigorosi protocolli attuati già con successo lo scorso anno e pronti al contempo ad adattarsi alle eventuali modifiche in essere.

La manifestazione si avvale del determinante sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, si fregia del patrocinio del Ministero della Cultura e del supporto di alcune realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio.

IL CARTELLONE PRINCIPALE – Il programma del cartellone principale vedrà importanti nomi di musicisti italiani insieme ad artisti del panorama internazionale. In questa scelta, che anche quest’anno presenta un certo rischio, è implicito l’intento per il Piacenza Jazz Fest 2021, nonostante le difficoltà dovute al prorogarsi della situazione emergenziale, di mantenere intatta tutta la sua ricchezza artistica e l’inclusività, che sono anche tra i suoi marchi più importanti e identitari. Saranno ben tredici le serate in programma, ospitate negli spazi che sono stati ritenuti più idonei a ospitare concerti nel più rigoroso rispetto di tutte le normative e le ordinanze relative alla sicurezza degli spettacoli dal vivo, compresa l’applicazione della distanza tra gli spettatori, in seguito alla quale i posti disponibili saranno limitati. Per ovviare a questa diminuzione, diversi appuntamenti prevedono un doppio spettacolo.

Anteprima emozionante lunedì 30 agosto grazie a un duo di immenso fascino cui il Piacenza Jazz Club è particolarmente legato. Sia a Gianluigi Trovesi che a Gianni Coscia è stata infatti intitolata una tessera associativa, al secondo, in particolare, proprio nel 2021, anno in cui ricorre il suo ottantesimo dalla nascita. Presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in un doppio set porteranno il repertorio del loro ultimo disco uscito per ECM “La misteriosa fiamma della regina Loana”, che ricorda Umberto Eco, legato da fraterna amicizia con entrambi. Per l’inaugurazione di sabato 18 settembre allo Spazio Rotative, finalmente si corona un sogno che l’associazione insegue da tempo, quello di avere la presenza di Camille Bertault, uno dei talenti più sfavillanti del canto jazz. Il potenziale canoro di Camille, dallo stile dolce, libero e sfrenato, porta con sé note di freschezza nell’universo del Jazz in un modo del tutto accattivante; il suo è uno stile musicale personalissimo, fatto di ritmi e note frizzanti, ma soprattutto di parole che si riflettono nei suoi testi scanzonati.

Il 2021 è ricco di ricorrenze speciali per il mondo del Jazz e nel corso dell’anno l’associazione ha cercato di dare adeguato spazio a ciascuna, non poteva quindi mancare di festeggiare gli 80 anni di un simbolo come il pianista Franco D’Andrea, il cui stile inconfondibile ha segnato un’influenza decisiva su tanta musica improvvisata, qui in Italia come all’estero. D’Andrea si esibirà in concerto in piano solo giovedì 23 settembre nell’Auditorium del Conservatorio “Nicolini”. Un felice ritorno da assoluto protagonista sarà quello che vedrà il guru del mondo delle percussioni e della batteria Trilok Gurtu (già al fianco di Jan Garbarek in uno storico evento al Teatro Municipale di qualche anno fa) sul palco del Teatro President domenica 26 settembre in un concerto dal titolo suggestivo come “God is a drummer”. Il riferimento è al suo ultimo album di recente uscita per l’etichetta “Jazzline”, un brillante caleidoscopio di musiche che intrecciano anime e radici apparentemente molto lontane tra loro, con un effetto di brillantezza ed estro rari.

Giovedì 30 settembre sarà la volta del primo dei due concerti in programma nella Basilica di San Savino. Scelta per la ricchezza della sua storia e per l’aura di spiritualità che vi si respira, la Basilica sarà il luogo ideale dove ascoltare “Mingus World”, che vede affiancati la viola di Maria Vicentini e il violoncello di Salvatore Maiore. Il repertorio è interamente dedicato alla figura del grande compositore e contrabbassista Charles Mingus, una ricerca attraverso gli innumerevoli colori della sua musica in una formazione inusuale, ma affine alla scrittura dell’autore.

Fin dalla sua nascita, il cinema ha avuto un rapporto simbiotico con la musica, di cui non può fare a meno e la musica, dal canto suo, ha attinto dall’immaginario cinematografico nuova linfa, creando dei veri capolavori. Una rilettura creativa e immaginifica sarà quella che caratterizzerà il weekend del 2 e 3 ottobre presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni grazie all’estro di Mauro Ottolini coi suoi Sousaphonix. Il gruppo diretto dal trombonista, compositore e arrangiatore, musicherà in tempo reale due film molto diversi per storia e nascita, ma che hanno segnato entrambi, a modo loro, la storia del cinema muto. Si inizierà nella serata di sabato con la pellicola del 1911 “Inferno” di Francesco Bertolini, basato sulla prima Cantica della Divina Commedia, molto calzante proprio in questo 2021 in cui si ricorda l’anniversario dei 700 anni dalla morte del poeta. Domenica invece si cambierà completamente registro e si passerà a “Buster Kluster”; in questo caso il gruppo guidato da Ottolini farà da colonna sonora a uno dei capolavori del muto, “Seven Chances” che Buster Keaton realizzò nel 1925; una pellicola dal ritmo incalzante, che procede a velocità mozzafiato di gag in gag.

Mercoledì 6 ottobre all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano un duo a dir poco speciale e innovativo, composto dal trombonista Gianluca Petrella e dal vibrafonista Pasquale Mirra. Sul palco quindi si intrecceranno il suono del trombone con l’elettronica, che si mescoleranno con vibrafono, marimba e altre percussioni, creando un insieme molto particolare. Un duo atipico in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica. Venerdì 8 ottobre sempre all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano invece spazio alle nuove generazioni del Jazz italiano che si stanno distinguendo nel panorama nazionale. A suonare saranno i musicisti del trio del pianista cremasco Francesco Orio col loro ultimo progetto dal titolo “OS”. I tre stanno portando avanti da diversi anni un discorso musicale originale, alla ricerca della dimensione essenziale del suono.

Una delle caratteristiche ricorrenti del Piacenza Jazz Fest è quella di poter vedere dal vivo alcuni dei musicisti più leggendari della storia del Jazz, memori di quell’avvio fulminante di 18 anni orsono, quando il Jazz Fest ospitò uno storico concerto di Wayne Shorter. Quest’anno, domenica 10 ottobre, sarà la presenza di Billy Hart col suo quartetto ad allacciare tutti gli spettatori alla storia del Jazz. Nella sua musica si sentiranno gli echi di McCoy Tyner, Stan Getz, Miles Davis, Wes Montgomery e di tutti gli altri giganti con cui questo incredibile batterista ha suonato nella sua carriera. Sempre nella Basilica di San Savino, giovedì 14 ottobre, si esibirà in solo in un concerto di grande fascino il clarinettista Marco Colonna; un musicista molto attento alla ricerca sul suono, liberato da qualsiasi maschera stilistica e al di là di ogni limite tecnico e fisico.

Domenica 17 ottobre al Teatro President due tra le più interessanti orchestre nate a Milano negli ultimi dieci anni, veri e propri laboratori musicali di innovazione e ricerca, quali l’Artchipel Orchestra e l’Orchestra di via Padova, proporranno il repertorio che li ha visti collaborare per dare vita a “Batik Africana Suite”. La serata è organizzata in co-produzione con la nota rassegna emiliana “Crossroads”. Chiusura in grande stile alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni dove domenica 24 ottobre si esibiranno i divini John Scofield e Dave Holland. Non solo due punti di riferimento e autorità assolute, ciascuno per il proprio strumento – chitarra e contrabbasso – ma ancora capaci di tracciare nuove strade e di inventare nuovi percorsi musicali. Un vero evento da non lasciarsi scappare.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – Come sempre la tessera del Piacenza Jazz Club 2021, sarà la chiave di accesso privilegiata ai concerti del Piacenza Jazz Fest. Sottoscrivendo la tessera, si entra a far parte della grande famiglia dell’associazione che organizza il festival. Un modo sicuramente unico di vivere questa manifestazione da veri protagonisti, nonché col tipico spirito di “comunità” che contraddistingue il mondo del Jazz. Per i possessori della tessera sono inoltre previste numerose agevolazioni, come la possibilità di acquistare a un prezzo particolarmente conveniente l’abbonamento e i singoli biglietti per concerti principali e di poterne disporre una settimana prima dei non-soci, in modo da riservarsi i posti migliori. Ulteriore vantaggio legato alla tessera è la possibilità di usufruire di altre speciali convenzioni con attività e negozi del territorio, oltre all’ingresso, quasi sempre gratuito, ai concerti del Milestone Live Club, la sede del Piacenza Jazz Club, che programma eventi da ottobre a maggio di ogni anno.

BIGLIETTI

Interi € 22 – Ridotti € 18*

Giovedì 21 ottobre (“Free” al Teatro dei Filodrammatici) € 12 – € 10**

ABBONAMENTI – Costo abbonamenti a 5 concerti (23/9, 26/9, 2 oppure 3/10, 6/10, 10/10): Intero € 75 – Ridotto € 60*

Le riduzioni

* Riduzione applicata agli over 65, under 20, Soci Piacenza Jazz Club, possessori della Jazzit Card)

** Riduzione applicata come sopra, oltre ai soci “TraAttori”

Gli allievi del Conservatorio “Nicolini” godranno di un ulteriore riduzione a € 15 (per i soli concerti in abbonamento). Gli iscritti ai corsi Jazz del Conservatorio “Nicolini” potranno, su richiesta, avere l’ingresso omaggio al concerto del 23 settembre. Gli studenti di Piacenza e provincia fino alla secondaria superiore e con elenco inviato dalla segreteria della scuola ad ogni evento, potranno usufruire di un ingresso privilegiato a € 5 fino ad esaurimento posti disponibili (solo per i concerti in abbonamento).

PREVENDITE LOCALI E NAZIONALI – Piacenza Jazz Club via Musso, 5 Piacenza – dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:30 e al sabato dalle 10:30 alle 12:30. Dal 31 agosto prevendita abbonamenti e biglietti riservati ai Soci del Piacenza Jazz Club.

Dal 7 settembre la prevendita sarà aperta anche ai non Soci. Nessun diritto di prevendita.

Tabaccherie/ricevitorie Sisal di tutta Italia: prenotando il biglietto e passandolo poi a ritirare (costo del servizio € 2,00 a biglietto)



PREVENDITE ONLINE

www.diyticket.it (diritto di prevendita € 2,00 a biglietto)