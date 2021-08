Il Piace si fa rimontare due reti dall’Albinoleffe: pari nel test amichevole

Il Piacenza rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria nel precampionato: finisce 2-2 il test amichevole con l’Albinoleffe disputato sabato pomeriggio a Lugagnano. Bene i biancorossi nel primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti, meglio nella ripresa gli ospiti che trovano il pari nel finale.

Diverse novità nell’undici iniziale scelto da Scazzola: davanti a Stucchi linea difensiva con Tafa, Codromaz e Marchi, in mediana Sulijc e Bobb con Parisi e Burgio sugli esterni, in avanti esordio per Gissi con Cesarini e Gonzi. Piacenza in vantaggio al quarto d’ora con un colpo di testa di Codromaz su calcio d’angolo, il raddoppio arriva poco prima della mezz’ora con Gissi, che sigla il suo primo gol con la maglia del Piacenza. Girandola di cambi nella ripresa e l’Albinoleffe accorcia subito le distanze in avvio grazie a Galeandro, che sfrutta uno svarione difensivo. Decisamente meglio gli ospiti nella seconda frazione, con Libertazzi, entrato al posto di Stucchi, costretto a intervenire in almeno tre occasioni; il pareggio arriva nel finale, firmato da Ravasio.

L’avvio di stagione si avvicina: lunedì si conosceranno gironi e calendario del campionato, il 21 agosto partirà la Coppa Italia.

Piacenza – Albinoleffe 2-2

(16′ Codromaz, 27′ Gissi, 47′ Galeandro, 90′ Ravasio)