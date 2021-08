Il piacentino Simone Cremona è di nuovo campione italiano di padel. I complimenti del sindaco

Il piacentino Simone Cremona, in coppia con il compagno Marcelo Capitani, è di nuovo campione italiano di Padel.

Il titolo è stato conquistato domenica 29 agosto in occasione dei Campionati Italiani Assoluti outdoor di padel, organizzati sui campi del Sun Padel di Riccione. Nel tabellone maschile i campioni in carica sono riusciti a confermarsi dodici mesi dopo il loro precedente trionfo in riva all’Adriatico: Capitani-Cremona hanno lasciato le briciole (61 63) nei quarti a Saverio Palmieri e Simone Licciardi, ottava testa di serie, per poi smorzare in semifinale le velleità degli altri azzurri Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, quinta forza del torneo, regolati per 7-5 6-3. In contemporanea nella metà inferiore si facevano largo Michele Bruno e Juan Manuel Restivo, seconda coppia favorita, piegando in rimonta per 67 61 62 nei quarti Filippo Scala e Giorgio Negroni, n.10 del seeding, e staccando il pass per il match clou con il periodico 63 inflitto a Marco Cassetta e Daniele Cattaneo, sesta forza del torneo, bravi ad eliminare in apertura di giornata per 60 76 Luca Mezzetti e Alessandro Tinti, vincitori della prima tappa del circuito Slam e terzi favoriti del torneo.

E’ stata avvincente la sfida scudetto, iniziata nel segno di Bruno-Restivo, ma poi Capitani-Cremona hanno alzato il loro rendimento finendo per imporsi con lo score di 26 62 64.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO PATRIZIA BARBIERI – “Un’altra grande affermazione che premia le qualità di Simone Cremona, l’impegno, la passione e la determinazione con cui sta affrontando questa importante e vincente carriera sportiva”. Così il Sindaco Patrizia Barbieri saluta il nuovo titolo di campione italiano di padel conquistato a Riccione dal piacentino Simone Cremona insieme al compagno Marcelo Capitani, esprimendo “le più sincere congratulazioni anche a nome dei colleghi di Giunta”. “Con le sue imprese sportive in Italia e in Europa – aggiunge il Sindaco – Simone sta scrivendo pagine importanti di questo sport in grande sviluppo, promuovendo al contempo la pratica sportiva ed esportando il nome della nostra città sui palcoscenici internazionali”.