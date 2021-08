Il sindaco in bicicletta: sette giorni lungo la Francigena fino a Roma

Hai voluto la bicicletta? E ora pedala… Vale anche per il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani il proverbiale detto, ancora di più dopo la piccola impresa portata a termine nell’arco di sette giorni: da Piacenza a Roma lungo la via Francigena in sella ad una bici gravel (per i non esperti: una due ruote mista adatta all’asfalto ma anche a tratti fuori pista).

Il viaggio, Veneziani lo ha affrontato in solitudine: solo coi propri pensieri e un mandato amministrativo ormai agli sgoccioli, che in realtà si sarebbe dovuto concludere in primavera, ma è stato prorogato per forza maggiore dopo il rinvio delle elezioni a causa del covid.

“Avevo programmato questo giro – ci ha confessato Veneziani – da tempo, pensando di non essere più sindaco, poi c’è stato il rinvio e mi sono domandato se spostare anche il viaggio, ma alla fine ho deciso di compierlo lo stesso”. Un viaggio pianificato con cura: con tappe definite, il bagaglio strettamente necessario e il biglietto del treno prenotato per il rientro a casa.

Ho impiegato 7 giorni. Secondo un server di Garmin ci sono voluti 737,8 km, 2.327 minuti, 17.777 calorie, 297.463 battiti del cuore.mNon so se siano dati attendibili, ma so che il valore di una esperienza come questa non si misura con i dati di un computer.

Queste le sue parole sul post di Facebook (dove ha raccontato con le foto alcune tappe del percorso lungo la via Francigena) finale con lo scatto da piazza San Pietro a Roma. Sette i giorni impiegati per percorrere i quasi 738 chilometri lungo le strade battute dai pellegrini: non soltanto una sfida di carattere fisico per il sindaco – che è un appassionato ciclista – ma anche spirituale e morale.

“Trascorrere sette giorni da solo in viaggio – ci ha detto prima di partire – vuole essere l’occasione per riflettere e raccogliere i pensieri al termine della mia esperienza amministrativa. Spero diventi un momento di elaborazione utile a me stesso e che possa trasferire anche agli altri”.

Concluso questo viaggio, Veneziani si appresta a chiudere il secondo mandato da sindaco, chissà se i sette giorni passati in sella alla sua gravel lo abbiano anche aiutato a capire se proseguire o meno nella carriera politica.