Il talento piacentino Nicolò Fagioli torna alla Cremonese: prestito secco dalla Juve

Il talento piacentino della Juventus Nicolò Fagioli in prestito alla Cremonese, in Serie B.

Per il classe 2001 si tratta di un ritorno, in quanto aveva già vestito la maglia grigiorossa ai tempi delle giovanili dal 2011 al 2015.

L’accordo tra Juve e Cremonese prevede il prestito secco annuale: nella sua nuova avventura in Serie B, Fagioli ritroverà anche mister Fabio Pecchia, che lo aveva allenato in Under 23 due anni fa.