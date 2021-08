Impegnativa trasferta a Fossano per il Piacenza Baseball

Nel quarto turno di ritorno del Girone A di Serie B il Piacenza baseball affronterà la lunga ed impegnativa trasferta in provincia di Cuneo: sarà infatti ospite del Fossano, diretta inseguitrice dei biancorossi in classifica.

Con il doppio successo ottenuto in casa contro il Reggio domenica scorsa, i ragazzi di Marenghi hanno compiuto un bel passo in graduatoria, avvicinandosi a strettissima distanza proprio ai reggiani e distanziandosi in maniera consistente dai prossimi rivali piemontesi. Reduci da cinque vittorie consecutive i piacentini stanno vivendo un ottimo periodo di forma sotto tutti gli aspetti: l’attacco sta producendo molti punti ed un consistente numero di battute valide, compresi ben otto fuoricampo (numero di assoluto rilievo in Serie B). Il monte di lancio sta concedendo davvero poco agli avversari: punti, battute valide e basi balls sono nettamente minori negli ultimi turni rispetto alla prima parte di stagione. Anche la difesa argina bene gli attacchi avversari.

L’aspetto in cui è ben visibile il più netto miglioramento negli ultimi turni è quello mentale: la fiducia nei propri mezzi è aumentata esponenzialmente e la timidezza mostrata all’inizio sembra essere scrollata di dosso. I giocatori ora affrontano le partite con la stessa intensità indipendentemente dall’avversario che, di volta in volta, si trovano di fronte. Quello che ora è assolutamente da evitare è sottovalutare gli avversari, a partire proprio dal Fossano: squadra tosta con un lineup che non da tregua ai lanciatori ed alle difese avversarie, con ottime medie battuta ed arrivi in base da parte di tutti i giocatori schierati. Come dimostrato nei precedenti confronti inoltre i piemontesi restano sempre in partita, anche in situazioni di pesante svantaggio, riuscendo spesso con questo atteggiamento a rimontare le partite nelle fasi finali.

Il lungo viaggio certo non gioverà ai giocatori del Piacenza ma l’inerzia positiva degli ultimi successi lascia ben sperare lo staff tecnico. Prolungare il trend nell’ultima giornata prima della pausa di agosto vorrebbe dire godersi le vacanze osservando una classifica fino a poco tempo fa difficilmente auspicabile.

Programma giornata: Reggio Emilia-Avigliana; Fossano-Piacenza

Classifica Girone A: Poviglio 20v 4p; Junior PR 17v 5p; Codogno 17v 7p; Reggio E. 12v 8p; Piacenza 12v 10p; Fossano 8v 14p; Avigliana 8v 16p; Ares MI 7v 17p; Legnano 1v 21p