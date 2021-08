In difficoltà nelle acque del Trebbia, giovane soccorso a Travo

Momenti di apprensione nel pomeriggio di Ferragosto a Travo per un giovane che si è trovato in difficoltà mentre faceva il bagno nelle acque del fiume Trebbia (Piacenza).

Il ragazzo, un 26enne di origine straniera, una volta tratto a riva è stato soccorso dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo e l’automedica da Bobbio. Da Parma è stata inviata anche l’eliambulanza: dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori, il giovane è stato condotto in volo all’ospedale di Piacenza: non si troverebbe in pericolo di vita.