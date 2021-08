In Friuli doppio piazzamento per il VO2 Team Pink. Vince la piacentina Zanardi

Doppio piazzamento ai piedi del podio per il VO2 Team Pink, protagonista domenica 8 agosto a San Vito al Tagliamento (Pordenone) nella gara per Donne Open.

La corsa ha premiato in volata la piacentina Silvia Zanardi (BePink) che ha preceduto la coppia della Top Girls Fassa Bortolo composta da Gaia Masetti (seconda) e Giorgia Bariani (terza), mentre al quarto posto assoluto è giunta la “panterina” brianzola Cristina Tonetti, che aggiunge così un altro risultato di rilievo in un 2021 positivo. Per la formazione piacentina guidata nell’occasione dal ds Vittorio Affaticati, è arrivato anche un piazzamento nella classifica per Donne Juniores, con la pavese Chiara Sacchi quarta in una graduatoria vinta da Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile).

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open San Vito al Tagliamento: 1° Silvia Zanardi (BePink) 81 chilometri 600 metri in 1 ora 57 minuti 30 secondi, media 41,668 chilometri orari, 2° Gaia Masetti (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink), 5° Giorgia Cisamolo (GB Junior Team), 6° Federica Piergiovanni (Valcar-Travel & Service), 7° Lara Crestanello (BePink), 8° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo), 9° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria), 10° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo).

Classifica Donne Juniores: 1° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 2° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon), 3° Sofia Dognini (Valcar-Travel & Service), 4° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink), 5° Nusa Moroz (Kd Sloga 1902 Idrija), 6° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 7° Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon), 8° Virginia Bortoli (Breganze Millenium), 9° Emma Redaelli (Valcar-Travel & Service), 10° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team).

Nelle foto Ossola, la volata di San Vito al Tagliamento