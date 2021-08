In pieno centro con un machete, denunciato il 28enne fermato in Piazza Cavalli

E’ stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere il 28enne fermato mentre si aggirava in pieno centro storico a Piacenza con in mano un machete nella serata del 13 agosto.

L’uomo, senza precedenti, originario del Sudan e in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato prontamente fermato da sei agenti della polizia di Piacenza, tempestivamente intervenuti con tre volanti in seguito alle diverse chiamate giunte al 113 da parte di cittadini allarmati, i quali avevano notato il giovane – che brandiva il machete urlando frasi sconnesse – muoversi da via Cavour in direzione piazza Cavalli.

Gli agenti lo hanno bloccato con un intervento fulmineo, evitando che la situazione potesse degenerare e qualcuno potesse rimanere ferito. Una volta fermato, è stato condotto in questura e successivamente accompagnato in Pronto Soccorso per accertamenti. Da quanto si è appreso il giovane, che non avrebbe minacciato nessuno, non ha saputo fornire spiegazioni sul possesso del machete.