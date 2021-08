“InSuperAbile” Tappa piacentina per la staffetta dell’inclusione della via Francigena

Lunedì 23 agosto, alle 17, gli assessori ai Servizi Sociali e allo Sport di Piacenza, Federica Sgorbati e Stefano Cavalli, accoglieranno in piazza Mercanti gli staffettisti che stanno percorrendo la via Francigena – dal Gran San Bernardo a Roma – nell’ambito del progetto “In-Super-Abile”, promosso dalle associazioni Rosa Running Team, Se Vuoi Puoi, PedalAbile e Lamu – Libera Accademia del Movimento Utile.

“Da soli si va più veloci… insieme si va più lontano” è lo slogan dell’iniziativa, che i pone l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sul tema dell’inclusione sociale e dell’attività fisica come strumento di acquisizione di autonomia e sicurezza, per superare le difficoltà poste dalla disabilità. Mille km in 45 tappe all’insegna della solidarietà e della condivisione, passandosi un testimone speciale – il bordone del pellegrino – come segno di speranza e rinascita. L’arrivo a Piacenza segna l’ingresso in Emilia Romagna per il gruppo proveniente da Pavia, lungo un itinerario che proseguirà poi verso Fidenza e Fornovo, raggiungendo Sarzana attraverso il Passo della Cisa.