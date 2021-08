Incidente nella notte, auto finisce fuori strada: due giovani in ospedale

Incidente nella notte in provincia di Piacenza.

Intorno all’1:15 di domenica 8 agosto, sulla strada provinciale che collega Castel San Giovanni a Borgonovo, una Skoda con a bordo tre ragazzi – di età compresa tra i 19 e i 20 anni – è uscita di strada.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni, l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza.

I tre giovani sono stati portati in ospedale per le prime cure: uno di loro è già stato dimesso, mentre gli altri si trovano attualmente ricoverati. In particolare, sono gravi le condizioni di uno dei due, che pare fosse senza cintura al momento dell’impatto, seduto nel sedile posteriore: ha riportato un trauma cranico e si trova attualmente in rianimazione.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono entrati in azione i carabinieri di Castel San Giovanni. Sul teatro del sinistro, anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, in supporto tecnico dei sanitari. La strada provinciale 412 della Val Tidone è stata chiusa al traffico per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi di legge.

Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente.

Il conducente dell’auto uscita di strada è stato sottoposto ad esami alcolemici e tossicologici.