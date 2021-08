Incidente sulla Caorsana, furgoncino centra palo della luce

Incidente nella mattinata del 14 agosto lungo Strada Caorsana a Piacenza.

Il conducente di un furgoncino, che procedeva in direzione del cimitero urbano, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce adiacente alla strada. Fortunatamente è uscito illeso dall’incidente e non è neppure stato necessario l’intervento dei soccorsi. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza – ad opera del personale di Sicurezza e Ambiente – con il traffico deviato lungo il piccolo controviale che corre parallelo a via Caorsana.

Sul posto anche la polizia locale e personale Enel, chiamato in causa per la messa in sicurezza del palo della luce pericolante dopo lo scontro.