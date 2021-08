Incidente sulla Statale 45, in alta val Trebbia, nella mattinata dell’8 agosto.

Appena dopo ponte Lenzino, in direzione Ottone, un uomo di 28 anni – proveniente dal genovese – ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra e riportando vari traumi sul corpo.

Per soccorrerlo sono giunti sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, un’automedica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso da Parma.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato dai sanitari in un campo vicino alla strada, dove nel frattempo è atterrato l’elisoccorso. E’ stato quindi trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni molto serie.

Dei rilievi del sinistro se ne è occupata la Polizia Stradale di Piacenza.