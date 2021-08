Informafamiglie, chiusure estive. Come restare aggiornati su iniziative e notizie utili

Gli sportelli Informafamiglie del Comune di Piacenza resteranno chiusi da sabato 7 a domenica 22 agosto compresi, con riapertura – nei consueti orari – a partire da lunedì 23 e accesso sempre previo appuntamento. Eventuali richieste di contributo in scadenza in questo periodo potranno essere presentate tramite Pec (anche con invio da una casella di posta non certificata) a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Lo Sportello Informativo dell’Unità Operativa Minori, in via Martiri della Resistenza, resterà chiuso da oggi, venerdì 6, riaprendo anch’esso al pubblico lunedì 23 agosto. Non ci saranno interruzioni, invece, nelle attività dei Servizi Sociali afferenti alla stessa Unità Operativa Minori. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative organizzate a beneficio delle famiglie, ci si può iscrivere al servizio di notifiche tramite Whatsapp, chiedendo il relativo modulo di adesione a centrofamiglie@comune.piacenza.it o, cliccando sul link t.ly/KV7r, si può richiedere l’invio della newsletter periodica.

Si ricorda, infine, che per giovedì 26 agosto, alle 20, è previsto un nuovo incontro online di formazione sulla disostruzione pediatrica, per imparare le preziose manovre di soccorso che possono salvare la vita di bambini e adulti. L’iniziativa è gratuita ma occorre registrarsi per partecipare, iscrivendosi al link t.ly/KYrV.