Infortuni sul lavoro, a Piacenza in crescita quelli mortali (+3). Sette decessi su strada

Infortuni sul lavoro, le denunce presentate in Italia all’Inail – tra gennaio e luglio 2021 – sono state 312.762 (+8,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 677 delle quali con esito mortale (-5,4%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 33.865 (+34,4%).

Questo, in sintesi, il bilancio presentato dallo stesso Istituto a partire dagli open data dei primi sette mesi del 2021. Il dettaglio provinciale evidenzia come a Piacenza le denunce nel 2021 (periodo gennaio-luglio) siano state 2324, in lieve calo rispetto al 2020 quando erano state 2386. Numeri in crescita, però, per quanto riguarda le denunce con esito mortale: 11 nel 2021 – solo a Ferrara e Bologna ne sono state presentate di più – mentre nel 2020 erano state 8.

Analizzando il report Inps, si scopre inoltre un tragico primato per Piacenza a livello nazionale per quanto riguarda gli infortuni plurimi su strada: al 31 luglio di quest’anno – spiega l’Inail – risultano 11 incidenti plurimi avvenuti nei primi sette mesi per un totale di 27 decessi, 17 dei quali stradali (due vittime in provincia di Bari e due in quella di Torino a marzo, quattro in provincia di Ragusa e due in provincia di Bologna ad aprile, sette in provincia di Piacenza a luglio).