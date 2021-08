Innesto di qualità per il Fiorenzuola, dalla Fiorentina arriva il centrocampista Mattia Fiorini

Nuovo innesto per l’U.S. Fiorenzuola 1922: dalla Fiorentina arriva il centrocampista classe 2001 Mattia Fiorini.

Secondo quanto specifica in una nota la società, il giovane mediano approda a Fiorenzuola con la formula del prestito per la stagione 2021/2022. “Centrocampista di grande qualità tecniche – si legge ancora nella nota – e altro 178 cm, Fiorini è stato il capitano della Primavera della Fiorentina nella scorsa stagione. Nel campionato Primavera 1 ha totalizzato 50 presenze con 4 reti e 3 assist all’attivo. Mattia Fiorini è stato impiegato sia da playmaker di centrocampo che da difensore nell’ultimo campionato, adattandosi con efficacia anche nella linea a 3”.

“Fiorini – conclude il comunicato – è da oggi a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff per la preparazione alla Serie C 2021/2022. Il benvenuto a Mattia nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola 1922”.