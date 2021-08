Innovazione e creatività, al Laboratorio Aperto presentazione dei bandi Incredibol e Bologna Game Farm

Il Laboratorio Aperto di Piacenza ospiterà per il secondo anno consecutivo l’Incredibol tour 2021, ovvero il tour di presentazione della decima edizione del bando “Incredibol!” dedicata a progetti di impresa e di innovazione del settore artistico culturale e creativo ed il nuovissimo bando Bologna Game Farm per lo sviluppo di nuovi progetti di videogiochi in Emilia-Romagna, due importanti occasioni per tutti i creativi della regione.

Il tour partirà il 2 settembre a Cesena e toccherà Piacenza venerdì 10 settembre alle 16.30. Durante gli incontri per tutti e due i bandi lo staff di Incredibol! illustrerà le opportunità offerte ai vincitori, i requisiti necessari per partecipare, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle domande. Seguirà un momento di confronto per rispondere alle domande degli aspiranti partecipanti.

PROGRAMMA

• ore 16.30: Introduzione e saluti (a cura del Laboratorio Aperto di Piacenza)

• ore 16.40: Incredibol! 2021 e Bologna Game Farm: presentazione dei bandi (a cura di Sara De Martini – Progetto Incredibol!)

• ore 17.30: Domande e risposte

• ore 18.00: Conclusioni

L’evento è gratuito; per partecipare è necessario iscriversi qui: https://www.getcrowd.eu/event/52aa2e1a. Gli eventi saranno organizzati in base alle normative vigenti di contrasto alla diffusione del Covid-19. Per partecipare agli incontri è necessario presentare la Certificazione verde COVID-19.

Per maggiori info e calendario del tour: https://bit.ly/incredibol-tour-2021

Bando Incredibol!: https://bit.ly/bando-incredibol-2021

Bando Bologna Game Farm: https://bit.ly/bologna-game-farm-2021