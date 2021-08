La chef Isa Mazzocchi socia onoraria del Rotary Valtidone

Gruppo Piacentino

LA CHEF ISA MAZZOCCHI ELETTA SOCIO ONORARIO DEL ROTARY CLUB VALTIDONE

Un’emozionante e memorabile conviviale si è svolta giovedì 29 luglio presso il Ristorante La Palta di Bilegno. Il neo eletto presidente del Club Ing. Arch. Marco Gallonelli ha infatti nominato Isa Mazzocchi, chef stellata del Ristorante La Palta, sede storica del Club, come Socio Onorario del Rotary Club Valtidone. Visibilmente commossa durante la serata a lei dedicata, Isa, recentemente eletta miglior chef donna d’Italia, aggiudicandosi il premio Michelin Chef Donna by Veuve Clicquot, ha raccontato le tappe principali della sua vita privata e professionale, ricca di successi e riconoscimenti a livello internazionale.

Lo ha fatto a suo modo, senza slide e proiettore, ma esibendo con molto trasporto emotivo gli oggetti più significativi che hanno rappresentato le fasi principali della propria carriera, dal cappello da chef del padre, che le ha trasmesso la passione per la cucina e l’amore per il proprio territorio, alla pentola di rame regalatale dallo chef Georges Cogny, suo mentore e maestro durante i primi passi da cuoca professionista. Al suo fianco, Isa ha voluto il marito Roberto, la sorella Monica, i figli e tutti i giovani cuochi che oggi collaborano nella straordinaria cucina del prestigioso ristorante valtidonese. “Il lavoro per me è sempre stato una grande passione e mai un peso” ha affermato “ai giovani voglio consigliare di non puntare con ossessione al successo, ma di lasciare che siano i sacrifici quotidiani a tracciare la strada”. Isa ha poi confessato: “Non ho mai pensato di trasferirmi da Bilegno, questa è la mia casa e qui ci sono le mie origini. Aver potuto conciliare il lavoro e la vita privata penso sia stata la mia soddisfazione più grande”.

Al termine della serata ad Isa Mazzocchi è stata consegnata una lettera e una targa di riconoscimento che sigilla il passaggio a Socio Onorario del Club “per le doti professionali e l’impegno costante e costruttivo profuso per la collettività, nonché per l’affetto e la vicinanza dimostrata negli anni al Rotary Club Valtidone”. Il presidente Marco Gallonelli ha voluto infine sottolineare come siano grandi i sentimenti di amicizia e di affetto che legano i soci e i simpatizzanti del Rotary Club Valtidone ad Isa, concludendo a nome di tutti che “Abbiamo voluto onorarla di questo ulteriore riconoscimento, non solo per ringraziarla per il grande lavoro svolto, ma per poterla sentire ancora più vicina a noi e al nostro Club”.