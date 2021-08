La fibra ultraveloce arriva a Calendasco, in costruzione una “rete” da 25 chilometri

I lavori sono partiti da Boscone Cusani e dalla Zona industriale di Ponte Trebbia, ma via via i cantieri stanno interessando l’intero territorio.

A Calendasco (Piacenza) sono partite le opere per realizzare la nuova rete in fibra ottica, che porterà internet veloce sia nel capoluogo che in tutte le frazioni. Una vera e propria “autostrada digitale”, lunga 25 chilometri, che permetterà di collegare complessivamente circa 1.250 unità immobiliari in banda ultra larga con la modalità Fiber To The Home, ossia “fibra fino a casa” (Ftth). “Cittadini, Enti e imprese – viene spiegato – potranno navigare alla velocità di 1 Gigabit per secondo, con l’opportunità di abilitare servizi e contenuti innovativi come lo streaming online in HD, la telemedicina e il telelavoro”.

L’intervento è curato da Open Fiber, la società partecipata da Enel e Cdp Equity che sta cablando le aree bianche dell’intera Emilia-Romagna, ossia quelle dove gli operatori privati non hanno interesse ad investire per cui, senza un intervento pubblico, resterebbero scoperte dal servizio. L’investimento complessivo, da Piacenza a Rimini, è di 288 milioni di euro e punta a portare internet veloce a 308mila abitanti della regione, in 200 Comuni. La parte più consistente della nuova rete in corso di realizzazione a Calendasco – quasi 18 chilometri – “viaggia” lungo i pali dell’illuminazione pubblica e della telefonia: dalla scorsa primavera sono in corso le operazioni di posa della fibra lungo i cavidotti di Enel e Telecom già presenti sul territorio. Nelle ultime settimane, l’ultimo passo avanti: sono partiti i lavori di posa a terra della parte di infrastruttura necessaria ad assicurare i collegamenti dove è impossibile sfruttare le reti esistenti.

“Grazie alla collaborazione con il Comune e gli altri enti competenti si sta cercando di limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità – sottolinea il referente territoriale di Open Fiber, l’ingegner Marco Chiaromonte, impegnato in un sopralluogo con il sindaco Filippo Zangrandi per constatare lo stato di avanzamento delle opere -. La percentuale di riutilizzo delle reti esistenti sul territorio di Calendasco si avvicina al 70% dei lavori e le attività di scavo in corso stanno privilegiando modalità sostenibili e a basso impatto ambientale”. “I lavori avviati sono un deciso passo avanti verso il futuro: a Calendasco arriverà internet veloce per tutte le famiglie e le attività produttive, risolvendo le criticità attuali e assicurando vantaggi indiscussi”, commenta il primo cittadino. “Cittadini e imprese potranno usufruire di servizi in rete ad oggi non accessibili, verranno facilitati lo smart working e i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e si accrescerà la competitività del tessuto economico locale”.

I lavori continueranno fino ad ottobre. Quindi si avvierà la procedura per l’attivazione del servizio prevista nel 2022. Una volta operativo, l’utente dovrà semplicemente contattare un operatore, scegliere il piano tariffario più confacente alle sue necessità e potrà navigare ad alta velocità.