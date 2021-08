La lista “Cambia Cadeo” pronta per il “Terzo Tempo”

CAMBIA CADEO PRONTA PER IL “TERZO TEMPO” – La nota stampa

La candidata sindaca Toma, si presenta in un’intervista doppia col sindaco (uscente) Bricconi

La lista civica Cambia Cadeo è pronta a scendere in campo per giocare il terzo tempo.

Dopo due mandati amministrativi guidati dal sindaco Marco Bricconi, ora la squadra civica si rimette in gioco: chi farà parte del gruppo non è ancora ufficialmente noto, ma è certo che a guidarlo, come candidata sindaca sarà Marica Toma, oggi vicesindaco dell’Amministrazione in carica.

A lanciare il “terzo tempo” sono proprio loro, il sindaco uscente Bricconi e la candidata sindaca Toma, attraverso un video che sarà pubblicato domani, sabato 21 agosto, sulle pagine social della Lista. Un’intervista doppia stile “Le Iene”: stesso format, nessuna domanda irriverente ma un’occasione informale e sincera per parlare a cuore aperto ai cittadini.

Toma e Bricconi sono lontani per scelte che riguardano sport e vacanze ma affini riguardo ai desideri riguardo il futuro di Cadeo: il benessere dei cittadini, la salvaguardia del territorio e la crescita del tessuto produttivo ed economico locale.

“Marco in questi due mandati è stato coraggioso – racconta Toma – si è assunto grandi responsabilità, ha fatto scelte difficili ma vincenti ed è sempre stato intellettualmente onesto e sensibile ai bisogni dei cittadini”. “Marica è precisa, affidabile e una grande lavoratrice”, gli fa eco Bricconi.

Stessa visione sui punti di forza di Cadeo: un territorio a misura familiare e, anche per questo, con una spiccata dimensione solidale. “Competenza, analisi e attenzione alle persone sono le parole chiave che mi hanno ispirato in questi anni, spiega Bricconi. “Impegno, responsabilità e innovazione sono le parole che guideranno me e tutta la squadra con cui da mesi stiamo lavorando, se saremo eletti”, ribatte Toma.

Chiara la volontà del sindaco uscente di rimettersi in gioco: “Dobbiamo tutti fare la nostra parte, la comunità ha bisogno di tutti noi”.

“Mi rimetto in gioco per vivere un terzo tempo, per mettere a frutto le esperienze e le competenze maturate in questi dieci anni – spiega la candidata sindaca-. Nel rugby il terzo tempo è quella dell’amicizia, dello stare bene insieme. Proprio quello che vorrei vivere a Cadeo, insieme ai cittadini”.