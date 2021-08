“La scuola riparta in condizioni meno disastrose”

“Al Presidente del Consiglio, al Governo, al Ministro dell’istruzione chiediamo un forte impegno responsabile per ripartire in condizioni meno disastrose delle precedenti, e fare in modo che l’esperienza vissuta orienti le scelte immediate per affrontare un’eventuale recrudescenza dell’epidemia”.

E’ la presa di posizione, in vista della ripartenza delle lezioni, del Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo Territoriale di Piacenza.

“L’impegno prioritario – rimarca in una nota il movimento, condividendo le richieste del tavolo nazionale interassociativo “SaltaMuri” – in questa fase dovrebbe essere garantire alle scuole da subito migliori condizioni di funzionamento se è vero che la scuola va posta “come base per ogni possibile sviluppo del Paese” (dalla relazione del Ministro Bianchi nel corso della presentazione delle rilevazioni nazionali INVALSI 2021 – 14 luglio 2021) A tal fine è necessario: agire con provvedimenti d’urgenza in attesa di una revisione normativa dei parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, evitando azioni sconsiderate di dimensionamento (come è successo all’I.C. “G.E. Nuccio” nel quartiere Ballarò di Palermo, che sotto di qualche unità i 500 alunni iscritti sarà accorpato ad un altro istituto perdendo la dirigenza); dare nell’immediato sicurezza alle scuole sull’“organico Covid”, per permettere in tempi rapidi l’organizzazione del prossimo anno scolastico. Le scuole che nello scorso anno hanno dovuto sdoppiare le classi e formare nuovi gruppi di apprendimento per rispettare le misure di distanziamento non sono ancora in grado di formare e assegnare le classi, le cattedre, di elaborare gli orari, nonostante il CTS richieda il rispetto delle stesse misure; ridurre il numero di alunni per le classi di nuova istituzione di ogni ordine e grado, soprattutto nelle zone a maggior rischio di dispersione e abbandono (alla luce dei dati ISTAT e INVALSI); mettere mano ad un piano trasporti: non possono essere presi a pretesto anche quest’anno i trasporti per il rischio sanitario imputato alla scuola. Ancora oggi c’è tempo per un incremento da parte dei comuni di servizi di scuolabus. Dove non fosse possibile l’acquisto dei mezzi, i comuni possono sottoscrivere prima di settembre delle convenzioni con società di trasporto private per la messa a disposizione di mezzi integrativi, provvedendo ad un piano di armonizzazione del traffico con gli altri servizi del territorio. Ma soprattutto, da subito, va organizzata una mobilità casa-scuola pedonale o su due ruote per consentire la mobilità in sicurezza ed autonomia degli studenti attraverso l’istituzione di strade e aree scolastiche e della figura del mobility manager scolastico; sollecitare gli enti locali in maniera più incisiva per aiutare le scuole a trovare soluzioni di apertura di spazi educativi non confinati nelle aule per evitare sovraffollamenti, orari scomposti e differenziati, tempi ridotti e carichi di studio a domicilio; prevedere misure straordinarie per la copertura dei posti vacanti: la mancanza di un sistema di reclutamento funzionale agli obiettivi didattici delle scuole, gli sporadici concorsi, lo scarso numero di vincitori e i tempi lunghi per la loro assunzione fanno sì c e i numeri del precariato nella scuola raggiungano cifre sempre più alte. Siamo usciti da un anno scolastico in cui hanno operato più di 200 mila precari, se non si correrà ai ripari con una legislazione adeguata si parla già per il prossimo della necessità di assumere 240 mila precari”.

“Si tratta – prosegue la nota – di sei punti urgenti che richiedono attenzione e soluzioni immediate. In particolare per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale di Piacenza siamo a chiedere di intervenire urgentemente sui punti 4 e 5 che riguardano i trasporti locali, la mobilità sostenibile e l’apertura di spazi educativi all’aperto. Lo scorso anno, insieme a Legambiente ci eravamo fatti promotori di interventi analoghi, ma nessun intervento concreto dell’Amministrazione Comunale è stato messo in atto”.