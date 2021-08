L’appello della Gas Sales Bluenergy ai tifosi “Vacciniamoci per tornare a tifare e gioire insieme”

“Per tornare a tifare e gioire tutti insieme al Palabanca il vaccino è fondamentale, più siamo prima vinciamo”.

L’appello ai tifosi arriva da coach Lorenzo Bernardi, allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley che in un video realizzato dalla società si fa promotore dell’importanza del vaccino contro il covid. Insieme a lui, le voci di alcuni giocatori si uniscono per un messaggio chiaro e e preciso: “Continuiamo a rispettare le norme di sicurezza e vacciniamoci, per tornare il prima possibile al Palabanca”. “Giocare senza di voi non è la stessa cosa, vacciniamoci per tornare a riempire i palazzetti il prima possibile”.

VIDEO – L’APPELLO DELLA GAS SALES BLUENERGY AI TIFOSI PER VACCINARSI