L’appello “Tampone per chi era al Paradise la notte tra il 20 e il 21 agosto”

Nuovo invito a sottoporsi al tampone per chi è stato in un locale pubblico di Piacenza frequentato da una persona risultata in seguito positiva. Con una nota l’azienda sanitaria di Piacenza comuna che “da un’indagine epidemiologica effettuata dal dipartimento di Sanità pubblica è emersa la positività per SARS-CoV-2 di una persona che, nei giorni precedenti alla diagnosi, ha frequentato il locale Paradise, in strada dell’Aguzzafame 87, tra le ore 23.30 di venerdì 20 agosto e le ore 4.30 di sabato 21 agosto”. Chi era nel locale quella sera è pregato di sottoporsi a un tampone.