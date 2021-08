Lavori agli infissi della scuola Alberoni, divieto di sosta in via Tibini dal 9 al 14 agosto

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione degli infissi presso la scuola media Alberoni, dalle ore 24 di lunedì 9 alle ore 24 di sabato 14 agosto, in via Tibini, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.