Lavori alla rete del teleriscaldamento, divieto di circolazione in via Calciati

L’amministrazione comunale di Piacenza informa che per consentire un intervento di manutenzione alla rete del teleriscaldamento, dalle ore 7 di lunedì 23 agosto, sino a sabato 28 compreso, in via Calciati sarà istituito il divieto di circolazione, mantenendo unicamente la possibilità di accesso alle attività produttive e commerciali ubicate lungo la strada.

Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata, nei tratti indicati dall’apposita segnaletica.