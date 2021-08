Lavori edili in via Gandine, divieto di sosta dal 31 agosto al 23 settembre

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori edili sulla facciata di un immobile, dalle ore 7 di martedì 31 agosto alle ore 13 di giovedì 23 settembre, in via Gandine, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio formato con via Scalabrini e il civico 7, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.