Lavori edili tra via Frasi e Sopramuro, limitazioni al traffico dal 23 al 26 agosto

L’amministrazione comunale informa che, per consentire l’esecuzione di lavori edili, dalle ore 8 di lunedì 23 alle 18 di mercoledì 25 agosto, nel tratto di via Felice Frasi compreso tra via S. Antonino e via Sopramuro sarà vietata la circolazione, fatta eccezione per i soli residenti e fruitori di posti auto privati, nonché i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica.

Le medesime limitazioni – con le relative autorizzazioni straordinarie – saranno applicate dalle ore 8 di martedì 24 agosto sino alle 18 di giovedì 26, nel tratto di via Sopramuro compreso tra l’intersezione con via Frasi e quella con via Chiapponi.