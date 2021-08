Lavori in via Cittadella, limitazioni al traffico dal 6 al 13 agosto

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire lo svolgimento di lavori edili presso uno stabile, dalle ore 7.30 di domani, venerdì 6 alle ore 18 di venerdì 13 agosto, in via Cittadella, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e quello con via Baciocchi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori). I veicoli provenienti da via Borghetto, giunti all’incrocio con via Gregorio X, avranno obbligo di svolta a destra.