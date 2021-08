Lavori notturni in viale Patrioti, limitazioni al traffico dal 25 agosto al 5 settembre

Inizieranno mercoledì 25 agosto, per concludersi entro il 5 settembre prossimo, i lavori di asfaltatura del tratto di viale Patrioti a Piacenza compreso tra la rotatoria all’altezza di via IV Novembre e quella di piazzale Libertà, entrambe interessate dalla riqualificazione. L’intervento – informa l’Amministrazione Comunale – sarà eseguito in orario serale e notturno per evitare disagi al traffico, ma ogni sera – nel periodo indicato – tra le 21 e le 6 del mattino seguente saranno in vigore limitazioni al traffico nei tratti di via oggetto di cantiere, con la presenza di movieri.

Nel periodo tra il 25 agosto e il 5 settembre, pertanto, in base allo stato di avanzamento dei lavori, tra le 21 e le 6 potrà essere vietata la circolazione nel tratto di viale Patrioti tra l’incrocio con via IV Novembre e piazzale Libertà, quindi nel tratto di via Farnesiana compreso tra viale Patrioti e piazzale Veleia, nonché nel tratto di stradone Farnese compreso tra via Caccialupo e la rotatoria di piazzale Libertà. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica di cantiere.