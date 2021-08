Le magliette #FacciamosquadraperPiacenza ai profughi, cresce la solidarietà

Le magliette #facciamosquadraperpiacenza, ma altri capi di abbigliamento, come tute, donate da Bulla Sport insieme alle squadre sportive della città, come Gas Sales, Piacenza Calcio e Bakery Basket, Rossetti Market, ai 75 profughi afghani ospiti del centro di San Polo.

Non si arresta la cordata di solidarietà, coordinata dalla Croce Rossa locale, che ha già iniziato a raccogliere e a distribuire le prime donazioni, in attesa delle due giornate dedicate alla raccolta, in programma domani, sabato 28 agosto, e martedì 31 agosto.

Tra gli articoli che sono consegnati dai privati cittadini, invece, figurano tappeti per la preghiera e Corano in farsi.

In questi giorni, dopo l’arrivo dei profughi a Piacenza, l’Asl ha proceduto alle verifiche sanitarie previste: su 75 ospiti, solo uno è risultato essere positivo al covid. Non ha sintomi ed è in buona condizione di salute. Lo stesso può dirsi degli altri: da segnalare solo due persone, alle prese rispettivamente con una patologia infettiva alle gambe e agli occhi, e una donna incinta.