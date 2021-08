Dal 4 settembre l’InformaSociale di via Taverna riapre al sabato mattina e torna a osservare il consueto orario di apertura al pubblico. Porta di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari di Piacenza, l’InformaSociale supporta il cittadino e lo accompagna nell’individuazione delle soluzioni rispondenti alle proprie esigenze. Presso lo sportello è possibile richiedere informazioni e ricevere supporto nella presentazione delle domande per la richiesta di contributi o agevolazioni di tipo sociale.

Dal mese di settembre la sede dell’InformaSociale di via Taverna n. 39 sarà aperta il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.

Lo sportello InformaSociale è presente anche in via XXIV Maggio insieme al Polo Disabilità/Caad dove è possibile ricevere informazioni sui diritti e sulle agevolazioni per le persone con disabilità, e richiedere consulenze sull’adattamento dell’ambiente domestico. Lo sportello di via XXIV Maggio n.28 osserva i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13.

In entrambi gli sportelli dell’InformaSociale sono presenti il servizio di mediazione linguistico-culturale (in lingua araba e francese) e il servizio PiaceCare, il punto di incontro tra le famiglie che necessitano di assistenza al domicilio, e le assistenti familiari. Presso l’InformaSociale di via Taverna è attivo, inoltre, lo Sportello Antidiscriminazione. L’accesso agli sportelli InformaSociale è possibile esclusivamente su appuntamento: sede di via Taverna, tel 0523 492731 fax 0523 492736 email informasociale@comune.piacenza.it; sede di via XXIV Maggio, tel 0523 492022 fax 0523 492556 email informahandicap@comune.piacenza.it.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it/temi/sociale/sportelli.