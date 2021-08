Lo scaldabagno va in fiamme, vigili del fuoco in azione in via Colla a Piacenza.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio del 16 agosto. Secondo una prima ricostruzione, il malfunzionamento di uno scaldabagno al secondo piano di una palazzina in via Colla avrebbe generato un piccolo incendio, saturando di fumo l’appartamento. Al suo interno solo una persona, che non si sarebbe accorta di quanto stava accadendo.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate, e nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’appartamento però ha subìto ingenti danni ed è stato dichiarato inagibile. Sul posto, per ulteriori accertamenti, sono arrivati anche i carabinieri e una pattuglia della Polizia Locale.