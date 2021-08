Lultimaprovincia compie trent’anni, 31 spettacoli gratuiti dal 7 agosto al 12 settembre

Torna “Lultimaprovincia”, il festival di circo/teatro itinerante organizzato da Manicomics Teatro.

Giunta alla 30esima edizione, la rassegna – che si svolgerà attraverso ventuno Comuni della Provincia di Piacenza – vedrà protagonisti attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti, in scena dal 7 agosto – esordio a Perino di Coli – al 12 settembre, con chiusura a Fiorenzuola. Il calendario si compone di 23 date per 31 spettacoli portati sul palcoscenico da 25 compagnie, in prevalenza italiane, ma con spazio anche a gruppi esteri.

Il programma dettagliato del festival (SCARICALO QUI) è stato presentato nella mattinata del 5 agosto in una conferenza stampa, svoltasi presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, partner della rassegna sin dal primo anno. Sono intervenuti il responsabile della Cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Mario Magnelli, i rappresentanti delle istituzioni che sostengono e ospitano gli spettacoli, i soci di Manicomics Teatro – Mauro Mozzani, Rolando Tarquini, Paolo Pisi, Agostino Bossi, Mauro Caminati, Allegra Spernanzoni – e la co-organizzatrice del festival Samantha Oldani.

“La 30esima edizione del festival rinforza la propria indole circense – hanno spiegato gli organizzatori -, proponendo compagnie giovani e meno giovani che sposano il connubio tra musica, teatro, acrobatica e giocoleria in modo sempre nuovo, mai sazi di avventurarsi in paesaggi sconosciuti della creatività”. “Noi di Manicomics siamo prima di tutto amici, e questo ci dá la forza per continuare ad organizzare il festival – ha rimarcato quindi Mozzani -. Trent’anni sono tanti, un periodo di tempo in cui abbiamo fatto di tutto: spettacoli classici, di circo, giocoleria e tanto altro. Nella programmazione di quest’anno abbiamo quindi cercato di unire tutti questi linguaggi ed esperienze artistiche, facendo una sintesi della nostra storia. Speriamo che questa edizione sia una festa, perché in questo periodo ne abbiamo bisogno”.

INFO L’ULTIMAPROVINCIA – Gli spettacoli sono in programma nei comuni di: Agazzano, Alta Val Tidone, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Coli/Perino, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Morfasso, Piacenza, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Travo, Vigolzone. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ed è richiesta l’osservanza delle norme anti-covid 19.

CONTATTI: tel: 353 4302346; sito: https://www.manicomics.it/festival-e-rassegne/lultimaprovincia/